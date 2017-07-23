Авиация сил Асада, несмотря на перемирие, осуществила авиаудары в Восточной Гуте

Самолеты войск президента Сирии Башара Асада сегодня осуществили авиаудары в Восточной Гуте, местности к востоку от столицы страны Дамаска.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Всего было нанесено шесть авиаударов по городам Дума и Айн Терма.

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Атаки были осуществлены несмотря на то, что с 12:00 субботы в Восточной Гуте правительственные войска объявили перемирие. В Минобороны России также заявили о создании зоны деэскалации «Восточная Гута». В центре мониторинга добавили, что на подконтрольных повстанцам территориях Восточной Гуты в субботу было в основном тихо.

Россия, Турция и Иран на переговорах в Астане в мае договорились создать в Сирии четыре зоны деэскалации. Эти зоны должны охватить районы, находящиеся под контролем различных групп повстанцев в Восточной Гуте, провинциях Идлиб и Хомс, а также на юге страны. Над зонами деэскалации планировалось запретить полеты самолетов.