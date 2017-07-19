Тегеран резко раскритиковал новые санкции США

Президент Ирана Хасан Роухани считает введенные накануне новые ограничительные меры со стороны США против Тегерана нарушением международных соглашений.

Об этом он заявил в среду, 19 июля, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Роухани убежден, что новые санкции США противоречат международному соглашению относительно иранской ядерной программы и нарушают ее. "Некоторые действия американцев противоречат духу соглашения и даже самой сделке", - сказал Роухани. По его словам, Тегеран будет защищаться от этих планов и действий.

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Кроме того, президент Ирана обвинил США в заговоре против его страны. По убеждению Роухани, цель США - чтобы Иран признал невыполнение своих обязательств. Роухани подчеркнул, что Тегеран "постоянно выполняет свои международные обязательства" и будет делать это в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, Вашингтон ввел новые санкции против 18 физических и юридических лиц из Ирана. Отмечается, что новые санкции не связаны с ядерной программой Ирана.

Санкции замораживают активы юридических и физических лиц в США и запрещают американцам иметь с ними дело.