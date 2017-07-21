В США подтвердили будущий запрет американцам ездить в Северную Корею

В Госдепартаменте США подтвердили, что введут запрет для своих граждан посещать Северную Корею после случая с американским студентом, который умер после возвращения из северокорейского заключения в состоянии комы, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеТрамп прокомментировал ситуацию с американским студентом, умершим после возвращения из плена в КНДРКак заявила пресс-секретарь Госдепартамента Гедер Науерт, об этом запрете официально объявят в Федеральном реестре на следующей неделе, и он вступит в силу через месяц после опубликования.

«Из-за роста обеспокоенности относительно серьезного риска ареста и длительных сроков содержания в правоохранительной системе предоставлено разрешение на «географическое ограничение путешествий», в частности для путешествий в Северную Корею или через нее с использованием гражданами США американского паспорта», – сказала пресс-секретарь. По ее словам, решение принял государственный секретарь Рекс Тиллерсон.

Она добавила, что в случае необходимости поездки в эту страну «с определенными ограниченными гуманитарными или иными целями» надо будет получить паспорт со специальным разрешением.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что Вашингтон считает Пхеньян ответственным за негативное отношение к студенту из США Отто Вормбиеру, который был задержан в Северной Корее в январе 2016 года и приговорен к 15 годам каторжных работ по обвинению во «враждебных действиях против государства».

На устроенной в Пхеньяне пресс-конференции Вормбиер, читая написанный текст, признал, что сорвал со стены и пытался похитить пропагандистский плакат из служебного помещения гостиницы, куда посторонним вход запрещен; осталось неизвестным, было ли это признание истинным, или вынужденным.

В начале июня этого года Пхеньян, как стало известно несколько позже, сообщил, что Вормбиер через несколько месяцев после начала заключения впал в состояние комы. В этом же состоянии его освободили спустя более 17 месяцев воздержания в Северной Корее. 19 июня, через неделю после возвращения в США, 22-летний Вормбиер умер. Врачи установили, что он потерпел тяжелое повреждение мозга из-за точно не установленных причин – скорее всего, из-за кислородной недостаточности, которая возникла вследствие сердечно-легочной недостаточности и остановки дыхания. Никаких возможных следов пыток не обнаружили.

В настоящее время в Северной Корее находится за решеткой, еще трое граждан США. Переговоры об их освобождении продолжаются.