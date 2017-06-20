Трамп выразил соболезнования в связи со смертью освобожденного в КНДР студента

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью американского студента Отто Уормбира, освобожденного властями КНДР 13 июня.

Трамп осудил жестокость северокорейского режима, говорится в выпущенном в связи со смертью Уормбира заявлении Белого дома.

В нем сказано, что свои соболезнования родным студента выражает Дональд Трамп и его жена Мелания.

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"Нет ничего более трагичного для родителей, чем потерять ребенка в расцвете сил. Наши мысли и молитвы с семьей и друзьями Отто и всеми, кто его любит", - сказано в заявлении.

Дональд Трамп подчеркнул, что смерть Уормбира укрепляет решимость его администрации к предотвращению подобных трагедий, "попадания людей в руки режимов, которые не чтят законы и элементарную человеческую порядочность".

"США вновь осуждают жестокость северокорейского режима, в то время, как мы оплакиваем его новую жертву", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, американский студент Отто Уормбир умер 19 июня в США после возвращения из КНДР в состоянии комы. По словам родственников Уормбира, причиной его смерти стали последствия заключения в тюрьме в КНДР.

Напомним, 13 июня власти КНДР освободили 22-летнего американского студента Отто Уормбира, приговоренного в 2016 году к 15 годам тюрьмы, в состоянии комы. По словам родственников, в кому он впал в марте 2016 года.

В США у него диагностировали поражения отделов головного мозга, а также значительное отмирание его тканей. Медики считают, что причиной поражения мозга Уормбира могло стать кислородное голодание.

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По версии властей КНДР, Уормбир заразился ботулизмом, а потом впал в кому, приняв снотворное. Это произошло вскоре после того, как в марте 2016 года его приговорили к 15 годам каторги за попытку забрать из отеля в качестве сувенира пропагандистский плакат.

21-летний на тот момент Уормбир был обвинен в преступлении против государства, а также в сотрудничестве с секретной студенческой организацией и ЦРУ.

Международные правозащитные организации, такие как Human Rights Watch, уверены, что власти Северной Кореи, как и во многих других случаях, применяли к Уормбиру пытки или угрозы.Северокорейские СМИ назвали кражу плаката "попыткой подорвать единство северокорейского народа". На суде американец рассказывал, что на родине его "спровоцировали к совершению преступления против иностранного государства".