В российской Госдуме подозревают, что Украина «развела» Европу

Глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Константин Косачев назвал "миной замедленного действия" декларацию между Украиной и ЕС по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

По словам Косачева, совершенно нелогично делать тему ГТС Украины зоной особой ответственности и особых договоренностей исключительно между Украиной и Евросоюзом. "Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад, и в данном случае мы просто закладываем мину замедленного действия, когда рано или поздно мы придем к ситуации, что Евросоюз начнет говорить России о том, что ЕС вложил средства в модернизацию ГТС Украины, и теперь вы в России обязаны эту ГТС использовать, закачивать в нее газ, чтобы в Европе газа было достаточно. Как только в коммерческих отношениях появляется термин "обязан", эти коммерческие отношения переходят моментально в зону риска", - сказал Косачев в среду на пресс-конференции в РИА Новости. Комментируя подписание Декларации о модернизации украинской ГТС, Косачев заявил: "Мне представляется, что партнеры Украины в Комиссии европейских сообществ просто-напросто были введены в заблуждение представителями украинского руководства, которые, судя по всему, сказали им, что по поводу России можно особо не волноваться - мы с ней уже договорились, либо обязательно договоримся. Давайте мы между собой здесь разберемся. Россия все равно никуда не денется и согласится с тем, о чем мы здесь договорились". Косачев отметил, что подобный подход характеризует не стратегию отношений России и ЕС, а подход нынешнего украинского руководства, которое старается максимально приблизить себя к европейским структурам и максимально отсечь от этих европейских интеграционных структур Россию.

"Как только ЕС начнет от России требовать закачки газа в модернизированную ГТС Украины, совершенно точно можно предположить, что Украина этой ситуацией воспользуется для того, чтобы улучшить свои позиции, предложив России какие-то удобные для себя и неудобные для России условия транзита или закупок российского газа для собственных украинских нужд", - сказал Косачев.