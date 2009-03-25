Вотум недоверия Тополанеку не помешает Чехии быть председателем ЕС

Еврокомиссия заявила, что вотум недоверия, выраженный парламентом Чехии правительству, не помешает этой стране должным образом исполнять полномочия председателя Евросоюза, сообщает РИА Новости.

"У Комиссии есть полная уверенность, что национальные конституционные законы позволят Чехии продолжать осуществлять председательство в ЕС так же эффективно, как это делалось до сих пор", - говорится в заявлении исполнительного органа ЕС. Сам чешский премьер-министр также подтвердил, что предстоящая отставка его правительства не повлияет на эффективность действий страны на посту председателя ЕС, который Чехия по ротационному принципу получила в январе на полугодовой срок. Однако представители Европарламента выразили серьезную озабоченность событиями в Чехии. "Во время кризиса Европа нуждается в сильном лидерстве. Правительство, которое председательствует в ЕС, но не облечено доверием, не может быть лидером", - сказал Жозеф ДОЛЬ, глава Европейской народной партии.

Как сообщал УНИАН, чешский парламент выразил недоверие правительству Мирека ТОПОЛАНЕКА во вторник, набрав ровно 101 голос, необходимый для этой процедуры.