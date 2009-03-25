Премьер Чехии получил «черную метку»

Нижняя палата парламента Чехии вынесла вотум недоверия премьер-министру страны Миреку Тополанеку, сообщает AFP.

Решение о вынесении вотума принято с небольшим перевесом голосов: "за" проголосовал 101 депутат из 200. По информации Bloomberg, в голосовании приняли участие 197 парламентариев. Левой оппозиции, добивающейся отставки премьера, удалось привлечь на свою сторону некоторых членов партий правительственной коалиции и независимых парламентариев. Недовольство депутатов вызвал экономический спад.

Аналитики полагают, что правительство Тополанека продолжит функционировать, пока Чехия председательствует в Евросоюзе. За это время власти страны решат, должен ли президент назначить нового премьера или объявить досрочные выборы нижней палаты парламента. По мнению экспертов, скорее всего Чехию ожидают досрочные выборы парламента, которые, вероятно, будут назначены на конец 2009 года.

Тополанек был вторично назначен на пост премьера президентом Вацлавом Клаусом в ноябре 2006 года. Летом того же года он стал премьером впервые, однако в октябре парламент вынес ему вотум недоверия.

Лента.ру