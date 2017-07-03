Правоохранители ликвидировали в Украине международный канал контрабанды сигарет

Полиция совместно со Службой безопасности Украины ликвидировала международный канал контрабанды сигарет.

Как сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции, правоохранители отследили маршрут контрабандистов, и остановили фуру, которой везли товар на Волынь. По документам перевозились строительные материалы, на самом деле - табачная продукция.

В результате оперативных действий установлен не только канал поставки табачных изделий, но и нахождение "перевалочных баз" и места реализации товара. Кроме того, установлено, когда и по какому маршруту контрабанду будут перевозить в конечный пункт назначения.

Завозили сигареты из соседнего государства. Затем груз следовал в Сумскую область, где находились базы хранения. В дальнейшем табачные изделия реализовывались как на территории Украины, так и за ее пределами. К тому же в страны Европы продукция попадала таким же незаконным путем, как и в нашу страну. На территории Украины ее реализовывали маленькими партиями.

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Как установили правоохранители, наибольшим спросом товар пользовался в Волынской области.

Как сообщалось, 30 июня в Ривненской области правоохранители остановили автомобиль, перевозивший партию контрабанды на Волынь. В грузовике находилось более 500 тысяч пачек сигарет иностранного производства, а, согласно документам, перевозились строительные материалы.

Теперь правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации противоправной деятельности.