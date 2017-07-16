В США ввели в строй новейший ракетный эсминец "Джон Финн"

Новейший ракетный эсминец "Джон Финн" введен в строй в США в субботу, торжественная церемония по этому поводу состоялась на военно-морской базе Перл-Харбор (штат Гавайи), сообщает пресс-служба Пентагона.

Глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис на церемонии заявил, что появление нового корабля является сигналом для союзников и противников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе о том, что Америка имеет свои интересы в этой части света.

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"Мы верим в мир, который поддерживается на сильной власти. И появление этого корабля говорит нашим друзьям и противникам, что мы очень серьезно относимся к данному региону", - заявил адмирал.

Новый эсминец назван в честь американского моряка Джона Финна, который защищал базу Перл-Харбор во время нападения японцев 7 декабря 1941 года. Он получил 20 ранений, но не оставил поле боя. За проявленный героизм моряк был награжден орденом Почета, став его первым кавалером. Финн скончался в 2010 году в возрасте 100 лет.