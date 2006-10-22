Все, о чем вы хотели спросить Владимира Путина...

25 октября Владимир Путин проведет «Прямую линию с президентом РФ». Уже сейчас все желающие могут задавать вопросы, на которые предстоит ответить российскому президенту, сообщает Обозреватель.

Глава государства начнет отвечать в 11:00 по киевскому времени. Вопросы принимаются Единым центром обработки сообщений с 00:00 по киевскому времени 21 октября до окончания прямого эфира 25 октября.

Номер телефона из любой точки России - 8 (гудок) 800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Для звонков из-за границы открыта специальная линия - (7495) 645-10-10. Звонок платный, передает www.president-line.ru/.

"По состоянию на 22 октября президенту России Владимиру Путину поступило 414 тысяч 995 вопросов, в том числе: по телефону - 400 тысяч 730, по Интернету - 14 тысяч 265", сообщает РИА "Новости".

"Прямая линия" с президентом России пройдет уже в пятый раз.