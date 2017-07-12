Россия вмешивалась в выборы президента США в 2012 году - ЦРУ
В ЦРУ также рассказали, что россияне вмешивались и в предыдущие избирательные циклы.
Вмешательство Российской Федерации в выборы президента США в 2016 году является не первым случаем. Об этом сообщил директор ЦРУ Майк Помпео, рассказывая о «четком» российском вмешательстве, пишет СВЅ News.
По словам Помпео, россияне также вмешивались в выборы 2012 года и предыдущие избирательные циклы.
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"Они в этом чертовски долго», - сказал директор ЦРУ.
Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп на встрече с Путиным затронул тему российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, но российский лидер отверг возможность вмешательства со стороны РФ.
Путин сообщил, что на встрече с Трампом подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы в США. «... Наша позиция хорошо известна, и я ее выложил - нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в избирательный процесс США», - сказал Путин.