Россия вмешивалась в выборы президента США в 2012 году - ЦРУ

Вмешательство Российской Федерации в выборы президента США в 2016 году является не первым случаем. Об этом сообщил директор ЦРУ Майк Помпео, рассказывая о «четком» российском вмешательстве, пишет СВЅ News.

По словам Помпео, россияне также вмешивались в выборы 2012 года и предыдущие избирательные циклы.

Читайте такжеРоссия активизировала разведку в США после президентских выборов - CNN

"Они в этом чертовски долго», - сказал директор ЦРУ.

Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп на встрече с Путиным затронул тему российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, но российский лидер отверг возможность вмешательства со стороны РФ.

Путин сообщил, что на встрече с Трампом подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы в США. «... Наша позиция хорошо известна, и я ее выложил - нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в избирательный процесс США», - сказал Путин.