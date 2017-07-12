Убийство Немцова: обвиняемому запросили пожизненный срок

Прокурор Мария Семененко попросила приговорить к пожизненному лишению свободы Заура Дадаева, которого присяжные признали виновным в убийстве Бориса Немцова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала в ходе заседания Московского окружного военного суда.

Другим обвиняемым, в частности, Анзору Губашеву, прокурор попросила назначить 23 года колонии строгого режима, его брату Шадиду Губашеву — 21 год. Тамерлану Эскерханову Семененко запросила 19 лет, Хамзату Бахаеву — 17 лет строгого режима. Всем подсудимым гособвинитель попросила также назначить штраф в 200 тыс. руб.

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Ранее присяжные заседатели признали всех обвиняемых виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По версии следствия, Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был предоставить им укрытие после убийства, а Эскерханов отслеживал маршруты Немцова.

Анзор и Шадид Губашевы участвовали в планировании слежки за Немцовым и наблюдали за его убийством из автомобиля ZAZ Chance.

По версии следствия, с октября 2014 года они следили за политиком и готовили покушение. Все пятеро обвиняются в убийстве по найму (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ) и незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222 УК).

Организатором убийства Немцова Следственный комитет считает Руслана Мухудинова, работавшего заместителем командира батальона чеченского МВД «Север» Руслана Геремеева; его дело выделили в отдельное производство, он объявлен в международный розыск. В этом же батальоне служил и Дадаев.

Адвокаты семьи Немцова настаивали в суде, что к убийству причастен Геремеев и «ближайшее окружение» главы Чечни Рамзана Кадырова.