В РФ назвали имя и объявили в международный розыск "заказчика" убийства Немцова

В России следственный комитет намерен выделить в отдельное производство уголовное дело против Руслана Мухудинова. Этого человека называют заказчиком и организатором убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, передает "РБК".

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Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Владимир Маркин заявил, что заказчиком и организатором убийства Немцова является Руслан Мухудинов, которого также называли московским водителем офицера батальона "Север" Руслана Геремеева. Он объявлен в международный розыск, а уголовное дело в его отношении будет выделено в отдельное производство.

Маркин добавил, что 29 декабря следователи предъявят обвинение в окончательной редакции Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Все они подозреваются в совершении убийства по найму в составе организованной группы, а также в незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия (пп. "ж, з" ч.2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие пришло к выводу, что убийство оппозиционного российского политика Бориса Немцова никак не связано с его политической и государственной деятельностью.

Руслан Мухудинов являлся личным водителем командира роты "Севера" Руслана Геремеева. Предполагаемый исполнитель убийства политика — Заур Дадаев — в своих показания заявлял, что преступление было совершено по просьбе некоего Русика. Как уже сообщалось СК РФ однозначно идентифицировал Русика как Руслана Мухудинова. После этого он был объявлен в оперативный розыск, но найти его так не удалось.

Адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров подтвердил информацию о предъявлении обвинений Мухудинову. При этом он отметил, что ожидает таких же шагов следствия и в отношении Руслана Геремеева.