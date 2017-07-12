Тарантино снимет фильм о жестоких убийствах, совершенных "Семьей" Чарльза Мэнсона

Американский режиссер Квентин Тарантино планирует снять фильм о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники, передает 112.ua. Отмечается, что кинематографист уже написал сценарий картины.

Тарантино также планирует собрать "звездную команду" актеров. По информации источников, режиссер встретился с австралийской актрисой из "Отряда самоубийц" Марго Робби и предложил ей роль Шэрон Тэйт.

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Главного героя, вероятно, сыграет Сэмюэл Л. Джексон. Роль детектива могут отдать Брэду Питту. В ленте также собираются задействовать актрису Дженнифер Лоуренс.

В создании картины также примут участие Харви и Боб Вайнштейны, продюсеры таких проектов, как "Криминальное чтиво" и "Бесславные ублюдки".

Как известно, Чарльз Мэнсон в 1969 году вместе с членами своей коммуны "Семья" ворвался в один из домов в Лос-Анджелесе и убил жену кинорежиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах, хотя, по некоторым данным, их было больше. В настоящее время он отбывает пожизненный срок в калифорнийской тюрьме.

Недавно 54-летний Тарантино сделал предложение руки и сердца 32-летней израильской певице Даниэле Пик.