"Устала за 40 лет": жертва изнасилования режиссера Полански выступит в его защиту

Американка Саманта Геймер, которую в 1977 году в возрасте 13 лет изнасиловал режиссер Роман Полански, попросит суд Лос-Анджелеса прекратить дело о совершенном против нее преступлении, сообщил адвокат Полански.

Режиссер признал свою вину в 1978 году, провел в тюрьме 42 дня, а потом бежал из США, опасаясь, что его сделка со следствием будет отменена, передает Русская служба BBC.

По словам представляющего интересы Полански адвоката Гарланда Брауна, Саманта Геймер придет в суд со своим мужем. "Она устала от этого дела, которое продолжается уже 40 лет. Она хочет, чтобы все кончилось," - объясняет адвокат.

Просьба Геймер не будет означать автоматического закрытия дела против режиссера, отметил Браун. Решение об этом предстоит принять судье.

Гарланд добавил, что сообщил Полански о планах Геймер.

В последние годы Геймер не раз говорила о том, что простила режиссера, однако в пятницу она впервые публично выступит на слушаниях по этому делу.

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В 1977 Роман Полански вступил в интимную связь с 13-летней Самантой Геймер (в девичестве Гейли), когда фотографировал ее для французского журнала Vogue дома у актера Джека Николсона на Малхолланд-драйв в Лос-Анджелесе. Николсона в это время не было в городе.

По американским законам Полански грозило тюремное заключение сроком 50 лет.

Сейчас 83-летний режиссер живет в Париже, но также владеет квартирой в Кракове на юге Польши.