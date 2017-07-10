Силы Асада нарушили согласованное Трампом и Путиным перемирие в Сирии

В понедельник, 10 июля, на юге Сирии было нарушено прекращение огня, согласованное президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает в Facebook команда из расследований вооруженных конфликтов в Сирии и в Украине Conflict Intelligence Team, пишет Еспресо.

Так, с утра поступили сообщения о многократных нарушениях перемирия войсками сирийского президента Башара Асада.

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Сирийская правозащитная организация "Центр документирования нарушений" сообщает об обстрелах позиций антиасадовских сил, представленных в этом районе в основном "Свободной сирийской армией". Повстанцев обстреливают из минометов, танков, артиллерии и станковых пулеметов.

Исследователи сирийского конфликта заявляют, что ирано-асадовские подразделения при поддержке авиации и артиллерии начали наступление в направлении иорданской границы, заняв позиции повстанцев.