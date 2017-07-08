Японский художник создает миниатюры из бытовых вещей и продуктов (видео)

13:00, 08 июля 2017
Мир
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Художник предлагает чаще смотреть на мир глазами ребенка.

Японский художник создает миниатюры из бытовых вещей и продуктов / скриншот УНИАН

Каждый день в течение 6 лет японский художник создает потрясающий миниатюрный мир. Танака Тацуя делает диорамы из всего, что попадается под руку - повседневных предметов, продуктов питания, одежды, обуви.

На миниатюрах брокколи и петрушка выглядят, как лес. А плавающие на поверхности воды листья похожи на маленькие лодки.

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Художник считает – нельзя терять детский взгляд на мир. Свой длящийся во времени проект художник назвал «Миниатюрный Календарь».

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