Японский художник создает миниатюры из бытовых вещей и продуктов (видео)
13:00, 08 июля 2017Мир
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Художник предлагает чаще смотреть на мир глазами ребенка.
Японский художник создает миниатюры из бытовых вещей и продуктов / скриншот УНИАН
Каждый день в течение 6 лет японский художник создает потрясающий миниатюрный мир. Танака Тацуя делает диорамы из всего, что попадается под руку - повседневных предметов, продуктов питания, одежды, обуви.
На миниатюрах брокколи и петрушка выглядят, как лес. А плавающие на поверхности воды листья похожи на маленькие лодки.
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Художник считает – нельзя терять детский взгляд на мир. Свой длящийся во времени проект художник назвал «Миниатюрный Календарь».
Японский художник создает миниатюры из бытовых вещей и продуктов
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