Когда комментарии излишни: эмоции лидеров G20 во время саммита в Гамбурге (фоторепортаж)

Судя по эмоциям на лицах мировых лидеров во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, как и ожидалось, переговоры проходят достаточно тяжело, а атмосфера - напряженная.

Читайте такжеТуск: Трамп настроен более оптимистично в отношении Путина, чем Европа

Впрочем, между частью политиков все же можно проследить и дружеские отношения.

Как сообщал УНИАН, долгожданная первая встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным началась около 17 часов по киевскому времени. Среди прочего политики планируют обсудить и ситуацию в Украине.