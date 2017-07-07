Когда комментарии излишни: эмоции лидеров G20 во время саммита в Гамбурге (фоторепортаж)
17:43, 07 июля 2017Мир
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В немецком Гамбурге сегодня начался двухдневный саммит лидеров стран "Большой двадцатки".
Судя по эмоциям на лицах мировых лидеров во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, как и ожидалось, переговоры проходят достаточно тяжело, а атмосфера - напряженная.
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Впрочем, между частью политиков все же можно проследить и дружеские отношения.
Как сообщал УНИАН, долгожданная первая встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным началась около 17 часов по киевскому времени. Среди прочего политики планируют обсудить и ситуацию в Украине.
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Новость в сюжете: Саммит G20 в Гамбурге