Bloomberg: Правосудие исключает 298 человек, погибших в результате сбития рейса МН17 малазийских авиалиний

Три года назад, над Украиной, ракета российского производства уничтожила самолет. Семьи жертв до сих пор ждут расплаты. Об этом пишут Джастин Бечмен и Джуст Аккерманс в статье "Правосудие исключает 298 человек, погибших в результате сбития рейса МН17 малазийских авиалиний", опубликованной на сайте Bloomberg.

В солнечный июльский день в 2014 году ракета российского производства класса "земля-воздух" взорвалась в нескольких метрах от самолета малазийских авиалиний на крейсерской высоте. Взрыв отправил сотни осколков в Boeing 777, который раскололся и разбился на сельскохозяйственных угодьях на востоке Украины. Все 298 человек на борту были убиты.

Три года спустя семьи пассажиров и экипажа по-прежнему ждут судебного разбирательства, которому в ООН препятствует Россия. Она всеми силами пытается заблокировать международный трибунал, собранный по образцу того, который выносил решение после бомбардировки террористами самолета Pan Am в 2007 году над Шотландией.

На этой неделе пять стран, расследующих уничтожение рейса MH17, заявили, что уголовный процесс, когда бы он ни происходил, будет проходить в Нидерландах, откуда были родом почти 200 жертв. "Это решение – наш следующий шаг на пути к раскрытию правды, преследованию подозреваемых и удовлетворению тех, кто потерял родственников", - сказал в своем заявлении премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Объединенная следственная группа, в которую также входят Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина, продолжает привлекать к ответственности лиц, ответственных за это деяние, и определять отдельных подозреваемых. Официальные лица не сказали, когда может начаться судебное разбирательство; группа заявила, что ведет расследование в отношении около 100 человек, возможно, причастных к этому делу.

"Мы должны сохранять веру в то, что [суд] состоится, но не в ближайшие шесть месяцев, даже не через год", - сказал Дэннис Шоутен, председатель Фонда авиакатастрофы MH17. Его шурин, 37-летний Донни Джодикромо и жена Джодикромо, 41-летняя Анелин Мисран, были в самолете. "Конечно, я бы хотел, чтобы суд прошел на следующей неделе, но этого не будет".

Выбор места для будущего судебного разбирательства может показаться очередным этапом, но заявление, в связи с третьей годовщиной катастрофы, свидетельствует о признании необходимости перехода к процессу и о том, что общественность должна понимать, что решимость сохраняется. Неясно, удастся ли когда-либо достичь цели. Следствие с трудом продвигается, особенно в вопросе того, кто именно направил ракетную систему с поля битвы на востоке Украины.

"Дело в пределах допустимых действий" в гражданском праве, сказала Хайди Ли Фельдман, профессор юридического центра Джорджтаунского университета, специализирующемся на правонарушениях. "Дело выходит за рамки любых доступных юридических структур для компенсации семьям или привлечения виновных в уголовном порядке".

Украина подала в суд на Россию в Международный Суд ООН в Гааге, чтобы добиться прекращения поддержки Россией повстанцев в ее восточном регионе, и установить факт государственной дискриминации в Крыму, которую Россия аннексировала в начале 2014 года. Часть этого судебного иска требует компенсации от России за предполагаемое сбитие MH17, которое Украина называет "преступлением против человечества". В апреле суд отказался назвать Россию спонсором терроризма, но удовлетворил ходатайство Украины о прекращении Россией расовой дискриминации в отношении этнических народов в Крыму. В постановлении не упоминалась авиакатастрофа.

Между тем, адвокат из Огайо по имени Джерри Скиннер подал иск о гражданских правах в Европейский суд по правам человека от имени 31 семьи, которые потеряли близких в результате сбития самолета. Иск, поданный прошлым летом во Франции, называет Россию и президента Владимира Путина обвиняемыми и требует 10 миллионов долларов компенсации за каждую жертву. Суд обеспечивает соблюдение Европейской конвенции о правах человека, его контролирует Совет Европы, членом которого является Россия.

"Учитывая жесткость нашего оппонента и его кажущееся нежелание сотрудничать ради справедливого результата, каждый из нас должен будет изучить все аспекты дела, чтобы прийти к определенному результату", - сказал Скиннер, юрист из Цинциннати, который также участвовал в судебных процессах, связанных с делом Локерби. В этом инциденте были убиты все 259 человек на борту, а также 11 человек на земле. Шотландскому уголовному трибуналу, заседавшему на военной базе США в Нидерландах, понадобилось 11 лет, чтобы собраться для рассмотрения дела.

17 июля 2014 года малазийский самолет был в зоне конфликта над восточной Украиной, прошло три часа из 12-часового полета из Амстердама в Куала-Лумпур, когда он был уничтожен. Он пролетал на высоте 33 000 футов (10 058 метров) или на 1000 футов выше уровня, установленного диспетчерами воздушного движения над регионом из-за боевых действий между силами, поддерживаемыми Украиной и Россией. В предыдущие месяцы пророссийские группировки, сражавшиеся возле Донецка, сбили несколько правительственных военных самолетов на более низких высотах.

У следователей были спутниковые и другие изображения для работы, а также данные из социальных сетей и телефонов, собранные правительственными разведывательными службами. Спустя более чем два года после сбития, в сентябре 2016 года голландские следователи пришли к выводу, что лайнер был сбит российской ракетой системы "Бук", выпущенной с территории повстанцев на востоке Украины. По их словам, эта система была отправлена ​​из России и перемещалась несколько раз. Россия отрицает любые правонарушения. Она заявила, что ее собственное расследование показало, что ракета была выпущена с украинской территории, контролируемой украинским правительством. Она также предположила, что коммерческий рейс могли сбить украинские истребители.

Следственная группа публикует периодический онлайн-журнал, чтобы сообщить семьям обновленные данные о ходе следствия. "К сожалению, мы должны продолжать испытывать ваше терпение", - написала команда в мае. "Мы понимаем, что вам тяжело. Мы заверяем вас, что останемся приверженными успешному завершению этого важного расследования".

"Они должны поддерживать давление со стороны общественности, потому что именно это, в конечном итоге, позволило продвинуться делу Локерби – эта явная безнаказанность", - сказала Бет Ван Шаак, профессор Стэнфордской юридической школы и бывший сотрудник Госдепартамента. "Люди продолжали бороться, и, в конечном итоге, смогли добиться прогресса в этом деле". Правосудие в авиакатастрофе, по ее словам, "это десятилетний, а не двухлетний процесс".

По словам Фельдмана, профессора Джорджтауна, определение непосредственно причастных людей, например, боевиков на местах, которые управляли ракетной системой, вероятно, станет ключом к любому успешному судебному иску. Разбирательство в отношении неидентифицированных обвиняемых, как правило, относительно бесполезно в плане взыскания ущерба или привлечения кого-либо к ответственности. "С практической точки зрения ... нет ни одного жизнеспособного иска против неидентифицированных людей", - сказал Фельдман. С этой целью следователи также призвали всех свидетелей обратиться к ним.

Правительства, настаивающие на судебном преследовании, хотят получить список "четырех или пяти" обвиняемых, сказал Скиннер, адвокат из Огайо, снова предположив, что Россия может рассмотреть возможность переговоров и "пожертвовать" некоторыми предполагаемыми преступниками, если она сможет добиться уступок в экономических санкциях. Тем не менее, если любой из названных подсудимых окажется русским, маловероятно, что они появятся в голландском суде, учитывая тот факт, что конституция России запрещает выдачу своих граждан для судебного разбирательства за границей.

Тем не менее, даже судебное разбирательство в отсутствие названных обвиняемых в некоторой степени обеспечит справедливость жертвам и их семьям, сказал Шоутен, председатель фонда, который живет в Папендрехте, недалеко от Роттердама.

"Мы хотим представить суду полную картину, и сделать все правильно. Мы хотим назвать имена, рассказать, что произошло, кто это сделал, какая цепочка командования отвечала за эту стратегию, как все это произошло", - сказал он. "Конечно, вы хотели бы доставить их в Нидерланды и приговорить к тюремному заключению, или что там решит голландский суд. Но это не произойдет очень быстро". Он отмечает, что у заочного осуждения есть препятствия. "Их варианты перемещений очень ограничены, им нельзя никуда уезжать. Выдан международный ордер на их арест".

Учитывая вовлеченных игроков, определить судьбу расследования MH17 может геополитика, а не стратегия судебного разбирательства. Скиннер отметил роль, которую смягчение санкций сыграло в том, чтобы убедить Ливию выдать подозреваемых в деле Локерби. США и Европейский Союз ввели в отношении России санкции за ее аннексию Крыма, от этих штрафов Москва очень хотела бы избавиться.

"Мы не знаем, удалось ли голландцам убедить россиян выдать людей для судебного разбирательства", - сказал Скиннер, отметив, что заочное судебное разбирательство имеет политическую ценность, как для позора обвиняемого и его предполагаемых пособников, так и для успокоения семей жертв. Это позволяет прокурорам составить дело и предоставить "миру факты, и, вероятно, этого хотят и семьи".

"Это возможность провести день в суде, но не такая приятная, как день в суде с обвиняемыми", - сказал Стивен Рапп, бывший посланник США по вопросам глобального уголовного правосудия в администрации Обамы и бывший прокурор в уголовных трибуналах, последовавших за геноцидом в Руанде. "Сочтут ли люди это правосудием? Да, я уверен в этом".

К судебному процессу вскоре присоединятся в качестве истцов еще 15-20 человек из Англии, Германии, Нидерландов и Шотландии, сказал Скиннер в среду в телефонном интервью. Он также подал отдельные судебные иски против авиакомпании Malaysia Airline System в Куала-Лумпуре, Австралии и Новой Зеландии. Представители по работе со СМИ в авиакомпании не сразу ответили на просьбу о комментариях по электронной почте.

Вдобавок ко всему, Скиннер сказал, что готовит "открытое письмо Владимиру Путину" в газетах в Украине и ряде других стран на следующей неделе, в котором предложит способы поиска правосудия в этом деле.

Спустя четыре дня после того, как был сбит MH17, Совет Безопасности ООН единодушно поддержал резолюцию, в которой призвал участников "понести ответственность, а все страны – в полной мере оказывать поддержку усилиям по установлению ответственности". В своей резолюции, возможно, предвидя длительный процесс, Совет также заявил о своем намерении "продолжать заниматься этим вопросом".