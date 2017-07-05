Саудовская Аравия финансирует экстремистов в Великобритании - доклад

Саудовская Аравия - главный иностранный покровитель исламского экстремизма в Британии, говорится в докладе британского аналитического центра Общество Генри Джексона, передает Би-би-си. Авторы доклада предупреждают о значительном влиянии, которое оказывает финансирование из-за рубежа на распространение исламского экстремизма - в том числе на деятельность радикальных проповедников и джихадистских группировок в Великобритании.

Читайте такжеThe Telegraph: Ливийская связь в Манчестере – центр вербовки для джихадистовАналитический центр, специализирующийся на международной политике, уже призвал провести публичное расследование предполагаемой связи Саудовской Аравии и других стран Персидского залива с экстремистами, находящимися в Британии.

В свою очередь посольство Саудовской Аравии в Лондоне назвало утверждения британских исследователей "абсолютно лживыми".

Министерство внутренних дел Британии начало готовить собственный отчет о деятельности и влиянии джихадистских организаций еще в 2015 году, когда премьер-министром был Дэвид Кэмерон, однако доклад так и не был опубликован.

Критики полагают, что этот документ может доставить неудобства британскому правительству, которое давно имеет близкие дипломатические связи в сфере экономики и безопасности со странами Персидского залива, в особенности с Саудовской Аравией.

В докладе Общества Генри Джексона говорится, что суннитские страны Персидского залива и Иран оказывают финансовую поддержку мечетям и исламским образовательным учреждениям, которые принимали экстремистских проповедников и были связаны с распространением экстремистских материалов. В верхней части этого списка, по мнению авторов, находится Саудовская Аравия - один из ближайших союзников Великобритании на Ближнем Востоке и крупнейший торговый партнер.

В докладе с примерами демонстрируется, как частные лица и организации участвуют в продвижении "нелиберальной, фанатичной идеологии ваххабизма".

При этом, как отмечается в докладе, лишь немногие исламские организации Британии, которые получают саудовское финансирование, управляются непосредственно из Саудовской Аравии. В большинстве случаев финансовые средства из Саудовской Аравии идут на приобретение в Британии агентов влияния, утверждают авторы.

Согласно заявлению посольства Саудовской Аравии в Лондоне, любые обвинения в том, что королевство повлияло на радикализацию "небольшого количества людей, являются необоснованными и не имеют достоверных доказательств". Также в заявлении сказано, что их страна сама подвергается многочисленным нападениям со стороны "Аль-Каиды" и экстремистской группировки "Исламское государство".

"Мы не будем мириться с действиями или идеологией вооруженного экстремизма, и мы не успокоимся, пока эти ненормальные люди и их организации не будут уничтожены", - говорится в комментарии дипмиссии.

Министерство внутренних дел Британии заявило, что намерено пресечь финансирование экстремизма, однако отказалось комментировать доклад.