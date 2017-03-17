Трамп призвал Меркель продолжать сотрудничество в борьбе с боевиками "Исламского государства"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель продолжать сотрудничество в рамках международной коалиции в борьбе с боевиками “Исламского государства” в Ираке и Сирии.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель в Вашингтоне.

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“Обе наши страны должны продолжить вместе сотрудничать в защите наших граждан от радикального исламского терроризма и чтобы нанести поражение “Исламскому государству” в Ираке и Сирии”, - заявил Трамп.

Он поблагодарил Меркель за вклад Германии в борьбу с боевиками “Исламского государства”.

“Мы также признаем, что иммиграционная безопасность является национальной безопасностью. Мы должны защитить наших граждан от тех, кто стремится распространить терроризм, экстремизм и насилие в пределах наших границ. Иммиграция является привилегией, а не правом. И безопасность наших граждан должна быть всегда на первом месте без вопросов”, - заявил Трамп.