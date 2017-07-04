Запущенная КНДР баллистическая ракета упала в воды Японии
08:30, 04 июля 2017Мир
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Ракета пролетела около 930 километров.
Ракета упала в Японское море / REUTERS
Баллистическая ракета, запуск которой осуществила КНДР, упала в особой экономической зоне Японии, передает Reuters.
Отмечается, что полет ракеты продолжался около 40 минут после чего она упала в воды Японии. Ракета пролетела около 930 километров.
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Как сообщает BBC, ракета Северной Кореи упала в Японское море.
Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты в рамках испытательных стрельб.
«Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая является частью ряда испытательных стрельб в последние месяцы», – говорится в сообщении.
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