Запущенная КНДР баллистическая ракета упала в воды Японии

Баллистическая ракета, запуск которой осуществила КНДР, упала в особой экономической зоне Японии, передает Reuters.

Отмечается, что полет ракеты продолжался около 40 минут после чего она упала в воды Японии. Ракета пролетела около 930 километров.

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Как сообщает BBC, ракета Северной Кореи упала в Японское море.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты в рамках испытательных стрельб.

«Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая является частью ряда испытательных стрельб в последние месяцы», – говорится в сообщении.