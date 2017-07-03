Путин в Гамбурге собрался обсудить Украину с Меркель и Макроном, Порошенко не будет

Президент РФ Владимир Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передают "РИА Новости".

"Восьмого июля состоится рабочий завтрак с двумя европейскими лидерами, господином Макроном и госпожой Меркель, в ходе которого будут обсуждаться проблемы "двадцатки", актуальные проблемы международной повестки дня, в частности акцент имеется в виду сделать на урегулировании вокруг Украины", - сказал Ушаков журналистам в понедельник.

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Ушаков отметил, что так как Украина не входит в число специально приглашенных стран на предстоящий 7-8 июля в Гамбурге саммит "двадцатки", президента Украины Петра Порошенко там не будет.

Как сообщал УНИАН, Трамп и Путин во время встречи обсудят вопрос аннексии Россией Крыма.