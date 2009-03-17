Атомные подлодки США активнее, чем в годы "холодной войны"

В 2008 году американские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами типа Trident совершили 31 патрульный рейд, по среднегодовому времени пребывания в открытом море превзойдя показатели времен "холодной войны". Такую статистику приводит Лента.ру со ссылкой на статью, опубликованную на сайте Федерации американских ученых (FAS). На вооружении американского флота стоит 14 субмарин класса Ohio с ракетами Trident. В годы противостояния с СССР они проводили в море 50-70 процентов времени. Теперь этот показатель достиг 70-90 процентов.

Ежегодно американский ядерный подводный флот выполняет больше патрульных рейдов, чем Россия, Франция, Великобритания и Китай вместе взятые. Американские субмарины комплектуются двумя экипажами, имеющими условное обозначение "Голубой" и "Золотой", за счет чего они могут вести патрулирование практически беспрерывно. Каждый поход продолжается в среднем 60-90 суток.

Всего с ноября 1960 года (когда в поход отправилась первая АПЛ с баллистическими ракетами "Джордж Вашингтон") до конца 2008 года американские атомные ракетоносцы выполнили 3814 рейдов. Число ежегодных походов постоянно менялось, однако рекордным в этом плане стал 1967 год, когда субмарины ВМС США с ядерным оружием на борту совершили 131 рейд. В 1979-1981 годах, после списания старых подводных лодок, патрулирование в Тихом океане было практически прекращено и возобновилось лишь с поступлением на вооружение субмарин класса Ohio.

В начале 1990-х годов во время списания последних устаревших подводных лодок, не относящихся к классу Ohio, примерно на 60 процентов снизилось патрулирование в Атлантическом океане. Оно возобновилось в полном объеме во второй половине 1990-х годов, после поступления на вооружение дополнительных ракетоносцев. Начиная с 2000 года четыре подлодки Ohio были переведены на использование обычного вооружения, а еще четыре прошли модернизацию под ракеты Trident II D5.