Италия пригрозила закрыть порты для мигрантов

Власти Италии пригрозили запретить иностранным судам высаживать в итальянских портах мигрантов из других стран, сообщает Би-Би-Си.

Речь идет в первую очередь о спасательных судах под флагами других стран, которые наряду с итальянской береговой охраной занимаются спасением мигрантов, которые пытались по морю добраться до Италии из Ливии, но потерпели крушение.

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Достаточно часто спасательные суда, участвующие в операции, принадлежат гуманитарным организациям и ходят под флагом различных государств, в том числе Германии и Мальты. Но спасенных мигрантов высаживают в Италии.

Представитель страны в Евросоюзе Маурицио Массари в своем письме руководству союза заявил, что ситуация выходит из-под контроля. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони в свою очередь обвинил другие европейские страны в попытке проигнорировать эту проблему.

В связи с этим, сообщает агентство Reuters, сейчас в правительстве Италии обсуждается возможность введения для таких судов запрета на возвращение в итальянские порты.

Количество мигрантов, попытавшихся морем добраться до Италии из Северной Африки за последние четыре дня, оценивается примерно в 10 тысяч человек. Всего же за этот год в Италию въехали 73 тысячи мигрантов, что на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году.