У побережья Италии в Средиземном море спасены около 1650 беженцев

Вблизи побережья Италии в Средиземном море спасены около 1650 беженцев, сообщает Deutsche Welle.

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Для этого 10 июня было совершено 12 спасательных операций, в которых наряду с итальянским флотом участвовали представители гуманитарных организаций и организации по борьбе с нелегальной перевозкой людей.

По меньшей мере 10 беженцев погибли, также сообщается о сотнях пропавших без вести.