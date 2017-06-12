У побережья Италии в Средиземном море спасены около 1650 беженцев
00:35, 12 июня 2017Мир
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По меньшей мере 10 беженцев погибли.
Иллюстрация / REUTERS
Вблизи побережья Италии в Средиземном море спасены около 1650 беженцев, сообщает Deutsche Welle.
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Для этого 10 июня было совершено 12 спасательных операций, в которых наряду с итальянским флотом участвовали представители гуманитарных организаций и организации по борьбе с нелегальной перевозкой людей.
По меньшей мере 10 беженцев погибли, также сообщается о сотнях пропавших без вести.
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