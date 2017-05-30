С начала года в Европу через Средиземное море прибыли более 70 тысяч беженцев - ООН

С начала 2017 года более 70 тысяч беженцев прибыли в Европу через Средиземное море.

Как передает Deutsche Welle, по данным Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, обнародованным 30 мая, львиная доля мигрантов - около 60 тысяч человек – прибыли на территорию Италии.

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Вместе с тем по состоянию на конец мая, с начала текущего года при попытке пересечь Средиземное море и добраться до берегов Европы погибли или пропали без вести 1720 мигрантов. По сравнению с предыдущим годом, количество мигрантов, которые пересекают Средиземное море, резко сократилось, но количество жертв остается высоким.

В период с января по май 2016 года до берегов Европы добрались более 200 тысяч беженцев, при этом более двух тысяч человек во время опасного путешествия погибли.

В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев объясняют снижение количества беженцев закрытием так называемого "балканского маршрута", а также действием с марта 2016 года соглашения о реадмиссии сирийских беженцев, заключенного между Евросоюзом и Турцией.