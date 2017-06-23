ЕС не достиг никакого прогресса в распределении беженцев - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не достиг прогресса в распределении беженцев среди стран-членов по квотному принципу.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после завершения саммита ЕС в Брюсселе, пишет Европейская правда.

"К сожалению, никакого прогресса в распределении беженцев нет. Мы должны продолжать обсуждать этот вопрос", - сказала Меркель.

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Макрон в свою очередь заявил, что прием беженцев – это обязанность всех без исключения стран ЕС.

"Мы решили ускорить процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Я попросил правительство работать в направлении реформы системы предоставления убежища. Во Франции эта система работает плохо", - сказал он.

Как известно, ряд стран ЕС, среди которых Чехия, Польша, Венгрия, выступают категорически против системы распределения беженцев, согласованной в 2015 году.

Еврокомиссия даже начала процедуру привлечения к ответственности этих стран за их отказ принимать мигрантов согласно квотам ЕС.