Украинский посол пытается отговорить менеджера группы Scooter от выступления музыкантов в оккупированном Крыму

Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник пытается отговорить менеджера немецкой группы Scooter от выступления музыкантов во временно оккупированном Крыму. По этом посол Украины в Германии Мельник написал в Twitter.

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"Сегодня - особенно деликатная дипломатическая миссия в Гамбурге: встреча с менеджером группы Scooter, чтобы отговорить от авантюры в Крыму", - сообщил Мельник.

Как сообщал УНИАН, российский адвокат Марк Фейгин в Twitter написал, что этим летом немецкая группа Scooter выступит в оккупированном Россией Крыму, и опубликовал фото афиши. Из афиши видно, что Scooter даст концерт 4 августа в Балаклаве.

Позже в немецких СМИ разгорелся скандал вокруг анонсированного концерта Scooter в оккупированном Крыму.