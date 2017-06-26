В ПАСЕ создали внешний орган для расследования коррупции в организации

В Парламентской ассамблее Совета Европы создали внешний орган по расследованию фактов коррупции в этой организации, в который вошли три авторитетных судьи из Великобритании, Франции и Швеции.

Решение было принято в понедельник в Страсбурге в рамках пленарного заседания ПАСЕ по результатам обсуждения доклада депутата от Нидерландов Тини Кокса (Tiny Kox, группа Объединенных европейских левых), передает собственный корреспондент УНИАН.

В начале своего доклада он заявил, что «рад отметить процесс по двум вопросам, которые вынесены на рассмотрение Ассамблеи Совета Европы».

«Я говорю о необходимости организовать независимое внешнее расследование заявлений о коррупции в адрес членов нашей Ассамблеи и конфликте, который вынесен на рассмотрение (из-за президента Педро Аграмунта). Что касается коррупции, то, принимая отчет, Ассамблея утвердит состав внешней группы по расследованию, которой было предложено рассмотреть вопрос коррупции некоторых членов», - указал Кокс.

По словам докладчика, эта группа начнет свою работу и представит результаты не позднее 31 декабря этого года.

«Бюро может продлить полномочия группы, если это будет необходимо», - добавил он.

Кокс пояснил, что этот орган проведет независимое расследование заявлений о коррупции и конфликте интересов, которые «прозвучали в адрес четырех членов Ассамблеи». При этом конкретных имен докладчик не назвал.

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«Группа рассмотрит практическое функционирование Ассамблеи и ее деятельность. Орган проверит, были ли какие-то индивидуальные нарушения правил поведения действующими или бывшими членами Ассамблеи, которые не соответствуют положениям кода поведения нашей Ассамблеи и общим правилам поведения. Группа, учитывая свои заключения, укажет, имеются ли достаточные доказательства в адрес действующих или бывших членов ассамблеи, чтобы предоставить свои рекомендации», - отметил докладчик.

При этом Кокс объяснил, что эти рекомендации будут касаться мероприятий, которые будут направлены на «исправление недостатков и заполнение пробелов в правилах Ассамблеи».

Докладчик сообщил, что в состав этого органа вошли «три известные личности», в частности, бывший председатель Европейского суда по правам человека сэр Николас Братца (Великобритания), бывший судья Жан-Луи Бригер (Франция) и бывший судья ЕСПЧ Элизабет Фура (Швеция).