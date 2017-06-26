В Кремле уже согласны "на ту форму встречи" Путина с Трампом, которая "удобна для американцев"

В Кремле заявили, что готовы «на ту форму встречи» президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге в рамках саммита «Большой двадцатки», которая «удобна для американцев».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, какой формат встречи с Трампом наиболее предпочтителен для Кремля, Песков ответил, что «протокольная сторона вторична в данном случае, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов».

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Он напомнил, что Трамп и Путин будут вместе находиться на одном мероприятии в одном городе – саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге 7-8 июля, поэтому возможность встречи будет.

«В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, что здесь российская сторона, безусловно, будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что форма встречи «вторична», и призвал дождаться саммита.

Также Песков добавил, что конкретных наработок этой встречи нет.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду украинских телеканалов 25 июня выразил надежду, что Трамп во время первой встречи с Путиным убедит его в бесперспективности попыток давления на Украину. «Мы стоим за сохранение «нормандского формата» и Минских договоренностей, и будем только приветствовать, и получили подтверждение этого - повышение роли США в этом процессе, использование, если хотите, первого факта встречи, которая, я не знаю, когда она состоится, американского президента с президентом Путиным, для того чтобы убедить Путина в абсолютной бесперспективности попыток давления на Украину», - сказал Порошенко.

Встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня в Вашингтоне.