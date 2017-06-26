Порошенко надеется, что Трамп убедит Путина в бесперспективности давления на Украину

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что президент США Дональд Трамп во время первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным убедит его в бесперспективности попыток давления на Украину.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

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«Мы стоим за сохранение «нормандского формата» и Минских договоренностей и будем только приветствовать, и получили подтверждение этого - повышение роли США в этом процессе, использование, если хотите, первого факта встречи, которая я не знаю, когда она состоится, американского президента с президентом Путиным, для того чтобы убедить Путина в абсолютной бесперспективности попыток давления на Украину», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня в Вашингтоне. В Белом доме заявили, что президент США встретился с президентом Украины для обсуждения поддержки мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Порошенко заявил, что во время встречи получил твердую поддержку со стороны США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержку в продолжении реформ.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики относительно возможной встречи президентов США и России Трампа и Путина пока нет, но есть понимание, что встреча все же может состояться.

«Есть понимание, что встреча Путина и Трампа может произойти в Гамбурге. Встреча пока не готовится, подготовка не ведется и какая-либо конкретика возможной встречи пока не определена», - сказал Песков.

Он отметил, что формат встречи также пока не определен. «Никакие детали не определены», - сказал Песков.

Саммит стран «Большой двадцатки» состоится 7 - 8 июля в Гамбурге.