Турецкие власти запретили гей-парад в Стамбуле из соображений безопасности

Турецкие власти уже третий год подряд запрещает проведение гей-парада в Стамбуле. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Jazeera.

По данным издания, гей-парад, который должен был состояться сегодня, 25 июня, запретили из соображений безопасности, поскольку ультранационалистические группы угрожали заблокировать событие.

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"Проведение марша не разрешено из соображений безопасности в отношении граждан, особенно самих участников и туристов, которые будут находиться в этом районе", - заявил в субботу губернатор Стамбула.

В штабе губернатора ссылаются на "очень серьезные реакции в соцсетях", высказанные против мероприятия, которое запрещают уже три года подряд.

Сообщается, что гей-парады в Стамбуле проводятся с 1993 года.