В ЕС задержали более 130 перевозчиков нелегальных мигрантов

В полицейской службе Евросоюза Европоле сегодня заявили о проведении спецоперации по всей Европе и задержании более сотни человек, которых подозревают в незаконной переправке нелегальных мигрантов.

Как сообщает Deutsche Welle, в ходе спецоперации, которая продолжалась целую неделю в мае и к которой были привлечены правоохранители 26 европейских стран, были задержаны 133 подозреваемых.

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По итогам проведенной операции было начато расследование 44 новых дел.

Всего в ходе операции проверили более 22 000 человек, более 6000 автомобилей и почти 3000 промышленных объектов. Во время оперативных мероприятий была выявлена 221 "потенциальная жертва" контрабандистов.