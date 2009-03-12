В списке Forbes четверо граждан Украины

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс снова во главе списка богатейших людей планеты, ежегодно составляемый журналом Forbes.

По подсчетам Forbes, состояние Гейтса в этом году составило 40 миллиардов долларов, что на 18 миллиардов меньше, чем результат, зафиксированный годом ранее.

На второе место в списке спустился №1 прошлого года - американский финансист Уоррен Баффет, чье состояние уменьшилось на 25 миллиардов долларов и составило по итогам года 37 миллиардов.

Замыкает тройку богатейших людей планеты мексиканский медиамагнат Карлос Слим с состоянием 35 миллиардов долларов.

Больше всего миллиардеров, как следует из списка Forbes, было зарегистрировано в Нью-Йорке - 55 человек. В прошлом году, напоминает Лента.ру, первое место по этому показателю досталось Москве, где на тот момент проживали 74 миллиардера – теперь осталось 27.

Самый “рейтинговый” миллиардер в Украине – Виктор Пинчук. 2,6 миллиарда ставят его на 246 ступеньку (в прошлом годубыло 5 млрд. и 203-е место). У Рината Ахметова, как считает американский журнал, от прошлогодних 7,3 млрд. осталось 1,8 (397-е место), у Игоря Коломойского от 4,2 – 1,2, у Геннадия Боголюбова от 4,0 – 1,1 миллиард долларов (места в шестой и седьмой сотне).