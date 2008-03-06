7 украинцев попали в рейтинг миллиардеров Forbes

Американский деловой журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров по итогам 2007 года, в который попали 7 украинцев.

Такие данные со ссылкой на результаты собственного исследования опубликовал американский деловой журнал Forbes, специальный выпуск которого сегодня выходит из печати.

Так, самый богатый человек Украины - Ринат АХМЕТОВ с состоянием 7,3 млрд. долл. (127-е место в мировом рейтинге). Второе место занял Виктор ПИНЧУК - 5,0 млрд. (203-е место). Также в число самых богатых украинцев входят: Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 4,2 млрд. (253-е); Геннадий БОГОЛЮБОВ – 4,0 млрд. (260-е); Константин ЖЕВАГО – 3,4 млрд. (327-е); Виталий ГАЙДУК – 2,7 млрд. (428-е) и Сергей ТАРУТА – 2,7 млрд. долл. (428-е).

Таким образом, украинские миллиардеры за год увеличили свое состояние в 2,1 раза - до 29,3 млрд. долл. (по итогам 2006 года суммарное состояние украинских миллиардеров, попавших в рейтинг журнала Forbes, составляло 14,2 млрд. долл.).

Всего число миллиардеров в мире по итогам 2007 года достигло рекордного уровня: состояниями, превышающими 1 млрд. долл., сейчас обладают 1125 жителей планеты. Впервые число мировых миллиардеров превысило отметку в 1 тыс. человек. В 2006 году в мире насчитывалось 946 человек, чье богатство измерялось как минимум десятизначными цифрами.

Среднее состояние самых богатых людей мира - 3,9 млрд. долл., что на 250 млн. долл. больше, чем годом ранее. Миллиардеры несколько "помолодели" - их средний возраст снизился до 61 года. Совокупное состояние всех миллиардеров мира, по расчетам Forbes, составляет 4,4 трлн. долл., при этом объединенный капитал первой десятки богачей мира равняется 426 млрд. долл.

Также отмечается, что 67% упомянутых в перечне богачей заработали свои капиталы самостоятельно, а не унаследовали по семейной линии. В рейтинге также приведены имена 99 женщин-миллиардеров, в том числе единственной россиянки - супруги московского мэра Елены БАТУРИНОЙ (она заняла 253-е место с состоянием в 4,2 млрд. долл.).

По итогам 2007 года зарегистрировано и рекордное число миллиардеров в возрасте до 40 лет – таких 50 человек, при этом ровно половина из них попали в список Forbes впервые. Самым юным из них был признан американец Марк ЗАКЕРБЕРГ, создатель социальной интернет-сети - в свои 23 года он владеет 1,5 млрд. долл. и занимает в рейтинге 785 строчку.

Американский инвестор Уоррен БАФФЕТ является самым богатым человеком планеты, обладая состоянием в 62 млрд. долл. За прошлый год У.БАФФЕТ, благодаря 25-процентному росту акций его инвестиционной компании Berkshire Hathaway, увеличил свое состояние на 10 млрд. долл. Он "сменил на посту" самого богатого человека мира Билла ГЕЙТСА, находящегося сейчас в рейтинге Forbes на 3-й ступеньке с состоянием в 58 млрд. долл., которое один из основателей компьютерного гиганта Microsoft увеличил в 2007 году на 2 млрд. долл.

Второе место - у мексиканца Карлоса СЛИМА: телекоммуникационный магнат и богатейший человек Латинской Америки сейчас владеет 60 млрд. долл., за прошлый год он увеличил капитал на 11 млрд. долл.

В первую десятку самых состоятельных людей мира вошел один россиянин, занявший 9-ю строчку рейтинга, - глава холдинга "Базовый элемент" Олег ДЕРИПАСКА, владелец капитала в 28 млрд. долл.

Остальные места среди самых богатых заняли живущий в Великобритании сталелитейный магнат, уроженец Индии Лакшми МИТТАЛ (4 место, 45 млрд. долл.), братья-предприниматели из Индии Мукеш и Анил АМБАНИ (5 и 6 места, 43 млрд. и 42 млрд. долл. соответственно), основатель сети магазинов IKEA швед Ингвар КАМПРАД (7 место, 31 млрд. долл.), владелец крупнейшей в Индии компании в сфере недвижимости Кушал Пал СИНГХ, (8 место, 30 млрд. долл.) и совладелец сети супермаркетов Aldi немец Карл АЛЬБРЕХТ (10 место, 27 млрд. долл.).

Как сообщал УНИАН, по итогам 2006 года самым богатым человеком Украины стал Р.АХМЕТОВ с состоянием 4 млрд. долл. (214 место в мировом рейтинге). Второе место занял В.ПИНЧУК – 2,8 млрд. (323 место). Также в число самых богатых украинцев входили: С.ТАРУТА – 2 млрд. (488); В.ГАЙДУК – 2 млрд. (488); И.КОЛОМОЙСКИЙ – 1,2 млрд. (799); Г.БОГОЛЮБОВ – 1,2 млрд. (799) и К.ЖЕВАГО – 1 млрд. долл. (891).