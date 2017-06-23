"Убийственная шутка": на фестивале Джонни Депп предложил найти Трампа и устроить над ним расправу (видео)

Голливудский актер Джонни Депп выступил с демонстрацией неприязни к президенту США Дональду Трампу на музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании.

Об этом сообщает издание The Guardian.

"Можно ли привести сюда Трампа? Я думаю, ему нужна помощь. Это попадет в прессу и это будет ужасно, но я хочу, чтобы вы в этом поучаствовали. Когда последний раз актер убивал президента?" - пошутил Депп.

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Он уточнил, что сам актером не является. "Я хотел бы внести ясность, что я не являюсь актером. Я просто лгу, чтобы зарабатывать на жизнь. Но это длится уже достаточно долго, может быть, уже настало время", - добавил он.

Американские СМИ уже пошутили, что Деппу стоит ждать звонка от секретной службы.