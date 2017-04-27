Джонни Депп неожиданно посетил "Диснейленд" в образе Джека Воробья (видео)

Голливудский актер Джонни Депп неожиданно посетил калифорнийский «Диснейленд» в образе капитана Джека Воробья.

Об этом сообщает Deadline.

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Идеей для первого фильма о пиратах Карибского моря послужил популярный диснеевский аттракцион. Теперь, за месяц до выхода пятой части франшизы в прокат, Депп нанес визит в «место, где все началось», пишет издание.

Встреча с настоящим капитаном Джеком Воробьем привела посетителей в восторг. Десятки гостей опубликовали фото и видео Деппа в соцсетях.

Для артиста это не первый подобный визит в «Диснейленд». Например, он общался с посетителями парка в Анахайме в образе Безумного Шляпника из фильмов «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».