Джонни Депп неожиданно посетил "Диснейленд" в образе Джека Воробья (видео)
За месяц до выхода пятой части франшизы в прокат, Депп нанес визит в «место, где все началось».
Голливудский актер Джонни Депп неожиданно посетил калифорнийский «Диснейленд» в образе капитана Джека Воробья.
Об этом сообщает Deadline.
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Идеей для первого фильма о пиратах Карибского моря послужил популярный диснеевский аттракцион. Теперь, за месяц до выхода пятой части франшизы в прокат, Депп нанес визит в «место, где все началось», пишет издание.
Встреча с настоящим капитаном Джеком Воробьем привела посетителей в восторг. Десятки гостей опубликовали фото и видео Деппа в соцсетях.
Для артиста это не первый подобный визит в «Диснейленд». Например, он общался с посетителями парка в Анахайме в образе Безумного Шляпника из фильмов «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
Sick RT @ItsMandizzle: Johnny Depp spent his day at Disneyland surprising guests on Pirates. I could die. pic.twitter.com/4fzVNltzbU— David V⚽️ (@EsBeeDave) April 27, 2017