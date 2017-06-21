Встретить самый длинный день года у Стоунхенджа пришли 13 тысяч человек (фоторепортаж)

Встретить самый длинный день года у Стоунхенджа в Великобритании пришли около 13 тыс. человек, сообщает «Би-би-си».

В районе знаменитого мегалитического сооружения в графстве Уилтшир солнце встало в 4.52 по местному времени.

Из-за недавних терактов в Лондоне и Манчестере меры безопасности у памятника были усилены. Территорию патрулировали вооруженные полицейские.

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К Стоунхенджу, например, не пускали посетителей с домашними животными, спальными мешками, оборудованием для барбекю. Под запретом были полеты беспилотников.

Как рассказали в полиции Уилтшира, мероприятие прошло мирно, было произведено семь арестов, в основном связанных с запрещенными препаратами.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч «язычников» и «друидов» наблюдали за зимним солнцестоянием у Стоунхенджа.