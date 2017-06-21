Попытку теракта на вокзале в Брюсселе совершил 36-летний марокканец

Попытку теракта на вокзале в Брюсселе 20 июня совершил 36-летний марокканец. Об этом сообщил прокурор Брюсселя, передает Reuters.

Мужчина, который был застрелен на центральном вокзале Брюсселя был идентифицирован как 36-летний мужчина марокканской национальности.

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По данным прокурора Брюсселя, ранее мужчину не подозревали в терроризме.

Прокурор сообщил на пресс-конференции, что дома у подозреваемого с инициалами OZ в районе Моленбек был проведен обыск. Он также сказал, что на мужчине не было пояса смертника.

По его словам, на вокзале в Брюсселе подозреваемый кричал "Аллаху акбар", перед тем, как его застрелили солдаты, которые патрулировали территорию.