Прокуратура квалифицировала инцидент на вокзале Брюсселя как теракт

Взрыв, который произошел во вторник вечером, 20 июня, в здании центрального вокзала Брюсселя, был терактом.

Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт, передает Reuters.

"Примерно в 20.30 произошел взрыв на центральном вокзале, который был относительно небольшим по размеру, подозреваемый был нейтрализован солдатами. Больше никаких жертв не было. Мы рассматриваем это как террористическую атаку", - заявил он.

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Эрик Ван дер Сипт отказался комментировать слова очевидцев, которые заявляли СМИ, что подозреваемый выкрикивал "Аллаху Акбар" перед тем, как произошел взрыв.

Позже в прокуратуре заявили, что потенциальный террорист умер, отмечает издание VRT deredactie. У ведомства пока нет информации о его личности.

Ранее УНИАН сообщал, что бельгийские военные, патрулирующие центральный вокзал Брюсселя, нейтрализовали человека в поясе смертника. Позже в полиции заявили, что ситуация на вокзале находиться под контролем.