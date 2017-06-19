Россияне теряют интерес к "прямой линии" Путина: он игнорирует важные вопросы

Число россиян, посмотревших последнюю "прямую линию" с Владимиром Путиным, оказалось самым низким за последние четыре года, свидетельствуют данные компании Mediascope (бывшая TNS), передает Би-би-си.

Читайте также"Когда вы уйдете в отставку": в эфире прямой линии с Путиным неожиданно появились неудобные вопросыТак, 15 июня за общением Путина с россиянами следили чуть менее 6,2 млн человек. В прошлом году, когда "прямая линия" состоялась в апреле, ее посмотрели свыше 7,1 млн человек, а в 2015 году - почти 8,4 млн. В 2014 году за программой следили около 7 млн. За весь третий президентский срок Путина самой неудачной оказалась "прямая линия" 2013 года - она собрала меньше 6 млн зрителей.

Согласно подсчетам Mediascope, за последние годы ухудшились и рейтинг (число зрителей по отношению ко всей телеаудитории), и доля (число зрителей по отношению к тем, у кого включен телевизор в момент трансляции) "прямой линии". В этом году они составили 8,9% и 51,6% соответственно. Для сравнения, в 2015 году рейтинг программы составил 12,2%, а доля — 58,5%.

По словам политолога Валерия Соловья, снижение интереса к "Прямой линии" можно объяснить двумя причинами. Первая из них - рутинизация формата. "Второе - граждане России не ждут ответов на свои вопросы, - объясняет политолог. - Звучат очень подробные ответы на вопросы, которые они не задавали, и уход от вопросов, на которые они ждут ответов".

Интерес к мероприятию потерял и истеблишмент, говорит Соловей. По его словам, "прямая линия" себя изжила, однако новый формат общения президента с россиянами еще не найден.

Отсутствие альтернативы указывает на то, что у верховной власти нет масштабной позитивной повестки и "образа будущего", которого больше всего ждут жители страны. Опосредованно снижение популярности "прямой линии" говорит и об усталости россиян от несменяемости власти, заключает политолог.

Формальный рейтинг Владимира Путина высок, но в силу его длительного присутствия в российской политике он уже не вызывает таких эмоций - теряется эффект новизны, говорит политолог Аббас Галямов. "Над одним анекдотом можно посмеяться два, три, пять раз. Но когда ты слышишь его в десятый раз - просто перестаешься смеяться, хотя по-прежнему признаешь, что анекдот, наверное, хороший".