"В гробу карманов нет": Путин прокомментировал сообщения о его богатствах

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну опроверг слухи о том, что он "самый богатый человек в мире".

"У меня нет такого богатства, о котором говорят", — сказал российский лидер, слова которого передает РИА Новости.

Режиссер также поинтересовался у Путина, есть ли у него счет на Кипре.

"Нет, и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно бы предъявили", — ответил президент РФ.

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"Не думаю, что это большое счастье (богатство — УНИАН.)... В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь", — сказал Путин.

Во время интервью Стоун спросил у российского президента о его планах на выборы 2018 года.

"Есть вещи, в которых все-таки должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду", — заявил в ответ Путин, добавив, что будущего президента РФ определят россияне.

Ранее Путин сообщил, что у него есть двое внуков, но отказался назвать имя и возраст, чтобы их "не идентифицировали".