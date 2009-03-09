Однопартийная коммунистическая система для Китая лучше западной

Китай никогда не станет копировать политическую систему западных стран, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) У Банго на проходящем в Пекине ежегодном заседании ВСНП, передает Associated Press.

В своем выступлении перед депутатами У Банго подчеркнул, что однопартийная коммунистическая система для Китая лучше, чем многопартийная платформа западного образца. Он также указал, что в Китае никогда не будет такой системы, при которой власть принадлежит "нескольким партиям, сменяющим друг друга". Кроме того, по его словам в стране никогда не произойдет разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.

В последнее время как внутри страны, так и за рубежом усилилась критика китайской политической системы; напоминает РосБизнесКонсалтинг. Кроме того, раздаются требования признать оппозиционные партии и разрешить прямые выборы в законодательные органы КНР.