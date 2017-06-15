Россия готовится перекрыть Керченский пролив

Предлагается ввести запрет на движение кораблей и судов на такие даты: 3-6, 8-10, 14-21 и 28-31 августа, а также 1-4 сентября 2017 года, передает ЦТС.

Запретный район будет включать акваторию Керченского пролива, ограниченную береговой линией Крыма и отрезками прямых линий, соединяющих точки с нижеприведенными координатами:

45°20'46"N 36°36'03"E - мыс Еникале, север Керчи;

45°19'30"N 36°39'33"E - примерно на 3 километра южнее по острову Лысый от порта Кавказ;

45°14'58"N 36°34'41"E - южная оконечность острова Тузла;

45°15'06"N 36°25'44"E - городской пляж, юг Керчи.

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"В запретном районе плавание всех судов и кораблей, за исключением кораблей и судов Военно-Морского Флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив", запрещается", - говорится в проекте приказа Минтранса РФ.

Как сообщал УНИАН, начало временной эксплуатации железнодорожной части Керченского моста в оккупированный Крым перенесено на год - с декабря 2018 года на декабрь 2019 года.