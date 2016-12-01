Масштабные лесные пожары в США: в штате Теннеси сгорело 700 домов, есть погибшие (фото,видео)

В американском штате Теннеси вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил уже свыше 15,5 тыс. акров (6,2 тыс. гектаров) в округе Севье, сообщает канал NBC.

В результате по меньшей мере семь человек погибли, еще 53 человека получили ранения. Отмечается, что пламя с потрясающей скоростью распространились на города Гатлинбург, Пиджен Фордж и на близлежащие районы.

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В результате пожаров было сожжено более 700 домов, тысячи людей эвакуированы.

С Гатлинбурга в понедельник вечером были эвакуированы 14 000 человек, город закрыт для жителей. По официальным данным, в городе разрушено более 300 домов.

В то же время, синоптики прогнозируют в Теннеси сильные порывы ветра, что может способствовать дальнейшему распространению пожаров.