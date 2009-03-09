В США осуждена иранка за продажу приборов ночного видения

Американский суд приговорил гражданку Ирана к пяти годам и трем месяцам тюрьмы за попытку продажи партии приборов ночного видения в Иран, сообщает Лента.ру со ссылкой на интернет-издание штата Флорида SunSentinel.

Федеральный судья города Форт-Лодердейл признал виновной 31-летнюю иранку Шахрезаду Мир Голикхан (Shahrazad Mir Gholikhan) в попытке поставки 3500 приборов ночного видения в Иран, что запрещено американским эмбарго в отношении этой страны.

Сообщается, что Шахрезада Мир Голикхан защищала себя в суде самостоятельно, без помощи адвоката. Прокурор требовал для подсудимой 10 лет лишения свободы, однако судья Джеймс Кон (James Cohn) заявил, что подсудимая заслуживает снисхождения, поскольку предстала перед американским судом добровольно. Она и ее муж Махмуд Сейф (Mahmoud Seif) были арестованы властями Австрии в 2004 году: в Вене они получили от некоего американского чиновника образец прибора ночного видения.

Власти Австрии разрешили паре вернуться в Иран, однако, как отмечает SunSentinel, в 2007 году Шахрезада Мир Голикхан добровольно прибыла в США, чтобы предстать перед американским судом по обвинениям в посягательстве на национальную безопасность страны. Чем было вызвано такое решение Шахрезады Мир Голикхан, у которой в Иране остались две 12-летние дочери, издание не уточняет.