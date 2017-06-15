Путин заявил, что россияне не считают Америку своим врагом

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне не считают Соединенные Штаты своим врагом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе очередной «прямой линии».

«Я могу сказать, как сегодняшний глава Российского государства. Я знаю настроения наших людей. Мы не считаем Америку своим врагом. Более того, дважды в истории, когда нам было особенно трудно, мы объединяли свои усилия, в двух мировых войнах были союзниками», - сказал Путин.

«Мы знаем, что в Соединенных Штатах у нас очень много друзей. Мне об этом говорили американские коллеги. Да и опросы общественного мнения, во всяком случае, месячной давности, говорят о том, что у нас много там друзей. Правда, к сожалению, такая истерия в СМИ, наверняка, влияет на умонастроения», - отметил он.

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Президент добавил, что в России очень много людей, которые с уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на то, что российско-американские отношения в конечном итоге придут в нормальное состояние.

Напомним, по данным опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-центр» в мае, россияне, считают, что «наиболее недружественно, враждебно настроены по отношению к России» две страны – США (69% ответов) и Украина (50%).

Далее с большим отрывом идут такие страны, как Германия (24%), Латвия (24%) и Литва (24%).

По данным мартовского опроса «Левада-Центра», негативное отношение к США, Европейскому Союзу и Украине испытывали более 50% жителей России. Так, плохо к Украине относились 56% граждан РФ, хорошо – 33%. К Евросоюзу плохо относились 53% русских, хорошо – 35%, к США – 51% плохо, 37% - хорошо.