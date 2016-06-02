Опрос: россияне считают главными врагами США, Украину и Турцию

Таковы результаты последнего опроса "Левада-центра", посвященного отношению россиян к другим странам, пишут "Ведомости".

72% россиян считают, что наиболее враждебно к России настроены США.

Второе место с самым высоким показателем за всю историю наблюдений занимает Украина – 48% (еще в 2015 г. так считали 37%).

Третьей недружественной страной, по мнению россиян, является Турция: если в 2015 г. так думал 1% опрошенных, то в этом году – 29%.

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Главными друзьями россияне считают Белоруссию (50%), Казахстан (39%) и Китай (34%). При этом год назад Китай назвали другом 43% россиян.

В этом году 10% опрошенных считают дружественной страной Сирию, в 2015 г. так полагали только 2%.

Большинство россиян по-прежнему плохо относятся к США (70%) и Евросоюзу (62%). Только 24% опрошенных высказываются за членство России в ЕС, в августе 2009 г. за это выступали 53%.