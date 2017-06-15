Путин убеждает россиян в наличии "плюсов" для РФ от санкций

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия получила пользу от введенных странами Запада санкций против нее.

Об этом он сказал в ходе общения с россиянами в ходе очередной «прямой линии».

«Что с этими санкциями произошло и как они на нас отразились. Отразились или нет? Да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на традиционные наши товары, это на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию и т.д», - заявил Путин.

«Это обоюдоострое оружие и вредит всем, в том числе и всем, кто это делает. Как ни странно, есть и плюсы. В чем они заключаются? В том, что мы были вынуждены включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газодолларами», - добавил Путин.

Читайте такжеПутин сменил пластинку: назвал украинцев и русских "народами-родственниками"

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% из числа тех, кто принял участие в «референдуме» 16 марта 2014 года, высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против России.